Lucy Hale tut sich ganz schön schwer mit ihrem Ruhm

Lucy Hale tut sich schwer mit ihrem Ruhm. Die ‚Katy Keene‚-Darstellerin findet es nicht immer leicht, ihren eigenen Bekanntheitsgrad zu akzeptieren.

Manchmal, so Hale, tun ihr die negativen Kommentare im Internet immer noch weh, allerdings arbeite sie auch daran, Werkzeuge zu entwickeln, um ihr Leben im Spotlight zu navigieren.

„Man baut diese Barriere um sich herum auf“

Sie erklärt: „Wenn man von außen hereinschaut, sieht alles so großartig aus und es kommt so leicht, aber es war eine ganz schöne Reise. Ich lerne immer noch und wachse konstant. Ich glaube, den Umgang mit Ablehnung und Negativität zu lernen ist eine Art Werkzeug, aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwann beherrschen werde. Aber man lernt damit umzugehen.“

Und weiter: „Man baut diese Barriere um sich herum auf, um einfach weiterzumachen. Mit dieser Einstellung kann man alles machen.“ Die 30-jährige ehemalige ‚Pretty Little Liars‚-Darstellerin sei laut eigener Aussage einfach ein Mensch, der sich schlechte Kommentare zu Herzen nehme, wie sie dem Magazin ‚InStyle‘ weiter verriet:

Quelle: instagram.com

„Ich bin einfach eine dieser Personen, die sehr sensibel ist. Ich fühle alles. Anfang Zwanzig, oh mein Gott – da war ich so streng mit mir selbst. Wie ich aussah, wie viel ich wog, das Essen, das ich aß, meine Haut – alles. Ich glaube, das ist normal. Aber es ist schön, in einem Alter zu sein, in dem ich meinen Körper akzeptiere, ich akzeptiere mich selbst und liebe mich selbst, weißt du? Man braucht Zeit, um an diesen Punkt zu kommen, an dem man sich sagt: Ich mag, wer ich bin.“

Lucy Hale: Ihre bekanntest TV- und Kinoprojekte

2006: O.C., California (The O.C., Fernsehserie, Episode 3×24)

2007, 2014: How I Met Your Mother (Fernsehserie, 2 Episoden)

2010: CSI: Miami (Fernsehserie, Episode 8×12)

2010–2017: Pretty Little Liars (Fernsehserie, 160 Episoden)

2011: Scream 4

2018: Wahrheit oder Pflicht

2020: Riverdale (Fernsehserie, Episode 4×12)