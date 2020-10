15.10.2020 21:40 Uhr

Luke Mockridge über seine Blätterteig-Pizza

Blätterteig-Pizza? Was ist das denn? Das ist Luke Mockridges selbstkreiertes Rezept und genau darüber spricht er jetzt in der Radio-Talkshow von Barbara Schöneberger.

Luke Mockridge trinkt seinen Eiskaffee am liebsten mit einem Schuss Hafermilch. Und das aus gutem Grund: „Ich habe eine eingebildete Laktoseintoleranz, um ein wenig interessanter zu wirken.“

Das verrät der Comedian im Gespräch mit Barbara Schöneberger für deren barba radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“. Er fügt hinzu: „Und es funktioniert.“

So entstand sein Pizza-Rezept

Auch am Herd habe sich seine kulinarische Vorstellungskraft bereits bewährt. „Ich habe mich mal vergriffen und Blätterteig statt Pizzateig genommen und dann eine herzhafte Blätterteig-Pizza entwickelt. Das ist wirklich wahnsinnig lecker. Ich habe das für meine Kumpels im Urlaub drei Mal nachkochen müssen.“

Seine Kitchen-Skills dürften auch bei den Frauen gut angekommen: „Ich bin richtiges Marriage-Material“, ist Mockridge überzeugt.

Luke steht auf Scarlett Johansson

Auch wenn für den 31-Jährigen eine Ehe in weiter Ferne liegt, hat Mockridge klare Vorstellungen von seiner Zukünftigen: „Ich mag Scarlett Johansson. Das ist so der Typ, den ich ganz ansprechend finde.“

Seine Mutter, die Kabarettistin Margie Kinsky, denkt in diesem Zusammenhang eher an Barbara Schöneberger. „Meine Mutter sagt immer: ,Die Barbara, die ist toll. So eine wie die Barbara, so was brauchst du, Lukie.‘“

Das komplette Interview mit Luke Mockridge gibt es am Samstag, den 17. Oktober 2020, ab 11:00 Uhr in der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr.

