Marie Naseman: „Mein Bauch wächst jeden Tag und ist echt schwer“

Marie Nasemanns Schwangerschaftsbauch wird immer beschwerlicher. Das hübsche Model befindet sich gerade in der 33. Schwangerschaftswoche. Seitdem die werdende Mama die süße Neuigkeit im Oktober letzten Jahres verkündete, lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihrem neuen Glück teilhaben.

Jetzt plauderte sie ganz offen über ihre riesige Baby-Kugel, mit der sie inzwischen jedoch etwas zu kämpfen hat. „So langsam wird es ganz schön beschwerlich… Mein Bauch wächst jeden Tag deutlich und ist inzwischen echt schwer“, offenbarte die 30-Jährige Marie Nasemann auf Instagram.

Quelle: instagram.com

Sie schläft schlecht

Außerdem müsse sie aus Platzgründen ihre Mahlzeiten in sechs kleine Portionen am Tag aufteilen und Schlafprobleme habe sie auch: „Nachts schlafe ich immer schlechter und wache ständig auf.“ Über die Größe ihres Bauchs ist die ehemalige ‚Germany’s next Topmodel‘-Kandidatin immer wieder erstaunt.

Erst kürzlich machte sie sich im Netz darüber lustig. So postete sie im Januar einen Bikini-Schnappschuss von sich und schrieb dazu: „Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich krasser finde: Die Temperatur des Outdoor Natur Badesees oder den Umfang meines Bauches.“