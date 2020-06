Mario Götzes Sohn kommt schon ganz nach ihm

Ann-Kathrin Götze und ihr Mario haben Neues über ihren Sohn Rome verraten. Am 5. Juni wurden der Fußballprofi und die 30-Jährige zum ersten Mal Eltern und schweben seitdem im Baby-Glück.

Den Kleinen haben sie bisher zwar noch nicht gezeigt, aber offensichtlich kommt der Götze-Sprössling nach seinem Vater, zumindest was das Aussehen seiner Zehen betrifft.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ANN-KATHRIN GO?TZE (@annkathringotze) am Jun 8, 2020 um 9:15 PDT

Talent liegt in der Familie

In ihrer Insta-Story hat die frischgebackene Mutter nämlich ein Foto von Romes Füßchen gepostet und dazu verraten: „Seine Zehen sehen aus wie Marios“.

Vielleicht steckt in dem Jungen ja auch das Zeug ein ebenso erfolgreicher Kicker zu werden, wie sein Vater. Das Fußball-Talent scheint bei den Götzes jedenfalls in der Familie zu liegen, denn auch Marios jüngerer Bruder Felix (22) spielt mittlerweile in der Bundesliga beim FC Augsburg.