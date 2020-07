Mark Wahlberg: „Ich bin allergisch auf fast alles“

Mark Wahlberg ist "allergisch auf fast alles." Der Schauspieler teilte seinen Fans auf Instagram mit, dass er vor kurzem herausfand, wie viele Dinge er nicht verträgt. Dabei postete er außerdem ein Foto von sich bei einem Allergie-Test.

Auf der Fotosharing-Webseite erklärte Mark Wahlberg: „Ich brauchte nur 49 Jahre, um herauszufinden, dass ich allergisch auf fast alles bin.“ Sein Kumpel Chris Pratt kommentierte den Schnappschuss scherzhaft: „Ich bin kein Doktor, aber basierend auf der Entzündung nahe der Einstichstelle würde ich sagen, dass es so aussieht, als wärst du allergisch auf Spritzen.“

Quelle: instagram.com

Restaurants geschlossen

In seiner ‚Wahlburgers‘-Restaurantkette kann Wahlberg demnächst also nur Speisen essen, die seine Allergien nicht triggern. Zur Zeit muss der Hollywoodstar allerdings auf sein Lokal in London verzichten, da dieses aufgrund der Corona-Krise schließen musste.

Eine Pressesprecherin, die in „The Sun“-Zeitung zitiert wird, bestätigte: „Unser Franchise musste die schwierige Entscheidung treffen, diese Location wegen des finanziellen Einflusses der Pandemie auf die Restaurant-Industrie, zu schließen.“