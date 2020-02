Mark Wahlberg: Tochter findet ihn extrem peinlich

Mark Wahlbergs zehnjährige Tochter findet ihren berühmten Vater peinlich. Der 38-Jährige, der zu den renommiertesten Schauspielern Hollywoods gehört, gab in der ‚Ellen DeGeneres Show‘ Einblicke in sein Privatleben und sprach über seine Tochter Grace.

Zusammen mit seiner Ehefrau Rhea Durham ist der Schauspieler stolzer Vater von vier Kindern – der 16-jährigen Ella, dem 13-jährigen Michael, dem elfjährigen Brendan, und eben genannter zehnjähriger Grace.

Quelle: instagram.com

„Dad, wenn du so etwas Peinliches machst …“

Mark erzählte jetzt schmunzelnd, wie sich seine Jüngste bei einem Vater-Tochter-Event geweigert habe, mit ihm zu tanzen: „Ich habe keinen einzigen Tanz bekommen. Sie sagte: ‚Dad, wenn du so etwas Peinliches machst, werde ich nie wieder mit dir reden.'“

Das nahm er ihr aber anscheinend nicht übel: „Wir hatten trotzdem eine großartige Zeit zusammen.“ Erst im Januar wurde sich der ‚Departed – Unter Feinden‚-Star der Bedeutung seiner Familie schmerzlich bewusst, als er vom Tod der Basketball-Legende Kobe Bryant erfuhr.

Der folgenschwere Unfall gab dem Schauspieler zu denken und er wandte sich im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit: „Es ist einfach eine Erinnerung daran, dass das Leben kurz ist… Rufe alle Menschen an, die du liebst und erinnere sie so oft wie möglich daran, und genieße jeden Moment.“