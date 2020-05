Matthew McConaughey & Camila Alves spenden weitere 100.000 Masken

Die Corona-Krise hat die USA bis jetzt am schwersten getroffen. Jede helfende Hand kann dort Leben retten. Nun zeigten Matthew McConaughey und seine Frau Camilla, dass sie tatkräftig mit anpacken können.

Das Paar liefert Masken an mehrere Krankenhäuser, die in ganz Texas verteilt sind und auf die Spenden der eigenen Bevölkerung angewiesen sind.

Retter in Not

Die USA haben laut der Johns Hopkins University aktuell mehr als 1.662.768 Infizierte (Stand: 26.05.2020). Bisher sind angeblich schon 98.223 Menschen an dem tödlichen Coronavirus gestorben. In keinem anderen Land gibt es so viele Todesopfer, wie in den Vereinigten Staaten. Das schwache Gesundheitssystem zwingt viele Menschen meilenweit zu fahren und nicht alle Krankenhäuser werden in dem riesigen Land gleichermaßen mit Schutzmasken etc. beliefert.

Aus dem Grund sahen sich Schauspieler Matthew McConaughey (50) und Ehefrau Camila Alves (38) dazu gezwungen, in Kooperation mit dem Automobilhersteller Lincoln, 110.000 Masken an diverse Krankenhäuser in den ländlichen Regionen von Texas zu bringen. Der Hollywood-Star schrieb unter dem Instagram-Beitrag vom Samstag: „Ich und Camila machen uns auf den Weg um [die Schutzmasken] in die ländlichen Krankenhäuser in Texas zu bringen, wo sie dringend gebraucht werden“. Das Paar vollbringt aber nicht zum ersten Mal so eine großzügige Tat.

Schon Anfang April belieferten sie texanische Krankenhäuser mit 80.000 Schutzmasken. Viele Amerikaner sind auf Spenden, wie Essen oder Schutzmasken angewiesen, da auch die Arbeitslosigkeit in den Staaten in den vergangenen Wochen rapide anstieg und die sich die Einwohner nicht mehr selbst ernähren können. In Kooperation mit mehreren Organisationen spendeten die McConaugheys nach Camilas Angaben mehr als 50.000 Essen und 200.000 Masken.