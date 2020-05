Maulkorb für Oli Pocher: Anne Wünsche siegt vor Gericht

View this post on Instagram

GLU?CKLICH ?? „irgendwann kommt die Wahrheit raus!“ …und heute ist dieser Tag. Ich musste mir die letzten Wochen so viele Vorwu?rfe anho?ren, Unterstellungen ertragen – und ja, es hat mir oft die Nerven geraubt. – FAKE, BETRU?GERIN, MISSTSTU?CK und PEINLICH sind nur eine kleine Auswahl an den Wo?rtern, die ich beinahe ta?glich lesen musste. Sowas tut weh, weil man selbst weiß, dass das nicht stimmt was einem vorgeworfen wird & man immer ehrlich zu der Community war. Jedoch kommt man nur schwer gegen einen bekannten Comedian an, der eine Hetzjagd auf einen macht. ????? Doch heute darf ich es nochmal offiziell sagen: ich habe nichts gekauft – niemals!! Keine Follower, keine Kommentare oder Herzchen! Ich habe dazu eine eidesstattliche Versicherung unterschrieben & mein Anwalt / Management hat sich um den Rest geku?mmert und unter anderem den schriftlichen Beweis bei der benannten Bank eingeholt, wo ich angeblich eine Kreditkarte haben soll. -> wurde nie eine beantragt. Es Existiert dort keine auf meinen Namen! ? Danke hier nochmal an meinen Anwalt Stephan Mathe? fu?r die Beratung ?? Noch nie musste ich bisher einen Anwalt einschalten, aber die Lu?ge nahm ein Ausmaß an, womit ich niemals gerechnet habe. Ich stehe zu meinen Fehlern, Fehler die ich WIRKLICH gemacht habe – aber dieses geho?rt nicht dazu! ?? ich wu?nsch euch n scho?nen Tag meine Lieben … es tut gut zu wissen, dass viele von euch mir geglaubt haben & hinter mir standen ?? DANKE ?