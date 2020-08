22.08.2020 12:29 Uhr

Melanie Müllers Familie unter Quarantäne: Hat sie Corona?

Melanie Müller hat sich wohl mit dem Coronavirus infiziert. Bereits vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ihr Mann Mike positiv getestet wurde.

Corona-Alarm im Hause Müller! Nachdem sich Melanies Mann Mike mit dem Virus angesteckt hat, steht nun auch die Schlagersängerin unter Verdacht, sich mit Covid-19 infiziert zu haben. „Mike verlor Geruchs und Geschmackssinn“, erklärte die 32-Jährige gegenüber der „Bild“-Zeitung. „Ich habe keine Ahnung, wo ich mir das Virus eingefangen haben soll“, fügte der 53-Jährige hinzu.

Quelle: instagram.com

Melanie wollte an Studie teilnehmen

Am 22. August wollte Melanie Müller eigentlich am Restart19-Konzert in Leipzig teilnehmen, wo mit 2000 Zuschauern getestet werden sollte, unter welchen Bedingungen Großveranstaltungen und Konzerte trotz Corona stattfinden können. Auf der Bühne stehen wird Tim Bendzko. Da sich nicht genügend Probanden gemeldet haben, wollte die Sängerin das Event ebenfalls als Besucherin mitverfolgen.

Familie unter Quarantäne

„Es tut mir leid. Aber unter den Umständen kann und darf ich natürlich nicht an der Restart19-Studie teilnehmen“, erklärte die ehemalige „Dschungelkönigin“ aus diesem Grund. Stattdessen wartet die sympathische Künstlerin derzeit in Quarantäne ihr Test-Ergebnis ab. Doch die Familie bemüht sich wohl darum, das beste aus der Situation zu machen.

So vertreiben sie sich die Zeit

In ihrer Insta-Story hat die Blondine gerade gezeigt, dass sie und ihre Kinder Mia (2) und Matty (10 Monate) zuhause in Sachsen den Pool aufgebaut haben und die Zeit unter anderem im Garten verbringen. „Wir lungern hier rum und grillen gleich“, erklärte Melanie ihren Followern.

Immerhin konnten die Müllers vor wenigen Wochen noch ihren Urlaub in Kitzbühel genießen. Melanie und ihr langjähriger Manager Mike Blümer sind seit 2014 glücklich miteinander verheiratet.

Diese deutschen Promis hatten Corona

Die Schlager-Rakete wäre allerdings nicht der erste deutsche Promi, der sich mit Corona angesteckt hat. Vor ihr wurden unter anderem bereits Amira Pocher und ihr Mann Oliver, Rafi Rachek sowie Albert von Monaco positiv getestet.