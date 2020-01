Micaela Schäfer läuft rum wie der letzte Penner

Micaela Schäfer enthülle gerade ihr Lieblingskleidungsstück. Die 36-Jährige ist vor allem dafür bekannt, dass sie sich so freizügig, wie möglich zeigt. Auch bei Wind und Wetter gilt für sie: Weniger ist mehr. Doch während sie in der Öffentlichkeit gerne nur das nötigste bedeckt, setzt sie privat auf einen ganz anderen Look.

In den sozialen Medien und bei öffentlichen Veranstaltungen präsentiert die Nacktschnecke gerne ihren Körper und sorgte dadurch in der Vergangenheit schon für den ein oder anderen Aufruhr. Ihr Freund Adriano kennt jedoch eine ganz andere Seite von ihr.

Quelle: instagram.com

Klamotten ihres Freundes

„Ich laufe rum wie der letzte Penner“, gestand das TV-Sternchen jetzt gegenüber ‚Promiflash‘. Sie habe einfach nicht die Nerven dafür, sich auch privat in Schale zu werfen – sehr zum Leidwesen ihres Liebsten: „Oh Gott, wie siehst du denn aus“, laute der erste Satz, wenn Micaela mal nicht herausgeputzt sei. Doch manchmal brauche sie einfach etwas Lässigeres: „Ich liebe Jogginghosen und irgendwelche Schlabber-Shirts“, so die einstige ‚Dschungelcamp‚-Kandidatin.

Bei letzteren bediene sie sich auch hin und wieder mal an den Oversized-Sachen aus Adrianos Kleiderschrank. Mit dem Gastronom ist Micaela bereits seit circa sechs Monaten zusammen. Er ist jedoch nicht der einzige, der viel Wert auf die Kleidung seiner Freundin legt. Auch ihr ist das Thema sehr wichtig. „Ich bin echt ein Hemdenfetischist!“, verriet das TV-Gesicht.