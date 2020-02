Michael Jackson: Sohn Blanket wird 18 – hier ist das neuste Foto!

Kinder, wie die Zeit vergeht: Popstar Michael Jackson (†50) ist knapp elf Jahre tot und sein kleiner Sohn Blanket Jackson hat jetzt die Volljährigkeit erreicht. Auch seine große Schwester Paris kann es nicht glauben.

Bei Instagram teilte die 23-Jährige nun einen süßen Geburtstagsgruß: „Mein kleiner Bruder ist heute offiziell erwachsen geworden. Krasser Scheiß. Früher habe ich seine Windeln gewechselt.“

Quelle: instagram.com

„Sie sind beste Freunde“

Und weiter: „Ich bin so stolz auf den hübschen, intelligenten, lustigen und netten Mann, der du geworden bist. So viel kann ich sagen: Er liebt seine Privatsphäre.“ Letztere Bemerkung soll wohl andeuten, dass wir auch künftig eher wenig bis gar nichts von dem 18-Jährigen mitbekommen werden.

Was man aber mit Sicherheit sagen kann ist, dass Blanket seinen 18. Geburtstag im Kreise seiner Geschwister in einem japanischen Restaurant in Los Angeles verbrachte. Unter den Gästen, die sich um eine üppige Sushi-Platte versammelten, war auch Molly, die Freundin seines Bruders Prince.

Die Beziehung der Brüder zueinander soll sehr eng sein, wenn man einem Insider glauben möchte, den das Klatsch-Blatt „People“ zitiert. „Sie sind beste Freunde und teilen viele gemeinsame Interessen wie Wissenschaft und Sci-Fi.“ Wir schließen uns Paris Jackson an und wünschen Blanket alles Gute zum 18.!