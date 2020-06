Michael Wendler hat 14 Kilo zugenommen: „Ich stehe unter Schock!“

Liebe geht bekanntlich durch den Magen! Das könnte der Grund sein, warum Michael Wendler (47) zugenommen hat, denn seit fast zwei Jahren schwebt er mit Teenager Laura Müller (19) auf Wolke Sieben.

Nun ist der mittelmäßige Schlagersänger zurück in seiner Wahlheimat Florida und hat sich dort das erste Mal auf die Waage gestellt. Auf Instagram erzählt er: „Nach wirklich langer Zeit stehe ich mal wieder auf der Waage. Und was soll ich euch sagen, ich stehe unter Schock. Wir hatten die letzten 14 Wochen in Deutschland keine Waage zur Hand.“

„Unfassbar!“

Natürlich ist Michael Wendler in den letzten Wochen schon aufgefallen, dass er das ein oder andere Kilo zugelegt hat, trotzdem wollte er es schwarz auf weiß wissen: „Ich habe natürlich schon gemerkt, dass ich ein bisschen zugenommen habe, aber ich war gespannt, wieviel ist es denn?“

Gemeinsam mit seinen Instagram-Followern stellt er sich auf die Waage und das Ergebnis haut ihn fast aus den Socken: „Jetzt könnt ihr Live dabei sein, wie schlimm das ist. 98,5! Vor 12 Monaten hatte ich 14 Kilo weniger. Unfassbar!“, so der Wendler.

In wenigen Wochen will er seine Teenager-Verlobte in Las Vegas ehelichen, ob er bis dahin noch etwas abspecken will?