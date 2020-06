Michael Wendler hat sein „Muskel-Shirt“ rausgeholt

Michael Wendler hat derzeit mit der sommerlichen Hitze in Florida zu kämpfen. Doch der Schlagersänger will sich nicht beschweren, denn bei Temperaturen um die 30 Grad, kann er immerhin sein heiß geliebtes Muskel-Shirt tragen.

„Hier ist schon wieder eine Bullen-Hitze. Ich dreh schon wieder durch. Was soll man auch machen, um sich abzukühlen?“, fragte sich der 48-Jährige in seiner Insta-Story.

Quelle: instagram.com

„Ich hab mal wieder mein Muskel-Shirt rausgeholt. Jetzt fehlen nur noch die Muskeln dazu“, erkannte er goldrichtig. Da gibt es definitiv noch Verbesserungspotenzial.

Er scheint zu trainieren

„Aber ich arbeite daran“, so der Künstler im schwarzen Tanktop weiter. Klingt immerhin so, als würde der frisch angetraute Gatte von Laura Norberg fleißig trainieren, um in Form zu kommen. Vielleicht präsentiert er dann ja auch mal öfters seinen Beach-Body. Darüber würde sich sicherlich nicht nur die 19-Jährige freuen.

Quelle: instagram.com

Die Sache mit dem Nachnamen

Die beiden sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Vor wenigen Wochen haben sich der Sänger und die Influencerin das Ja-Wort gegeben. Dabei hat Laura den Nachnamen von Michaels Ex Claudia Norberg angenommen, der das offensichtlich ganz und gar nicht passt. Derzeit kritisiert die Dschungelcamp-Teilnehmerin nämlich öffentlich Lauras Entscheidung (mehr dazu hier).