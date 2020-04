Michael Wendler & Laura Müller: Erste Details zur ihrer Hochzeit!

Von Wolke sieben direkt in den Hafen der Ehe: Für Michael Wendler (47) und Freundin Laura Müller (19) sollen noch in diesem Jahr die Hochzeitsglocken klingeln. Bei RTL haben die beiden Turteltauben jetzt erste Details verraten. Die vielleicht größte Überraschung: es soll im kleinen Kreis geheiratet werden. Ach?

Hochzeit in Amerika

“Was bringt mir eine Turnhalle an Menschen, die mich sowieso nicht mögen”, so Michael Wendler in der RTL-Ostershow “Ostern mit Dir – Wir bleiben zusammen!“ “Dann lieber mit den Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind“, erklärt der „Sie liebt den DJ“-Sänger. Laura stimmt dem zu: „Wir möchten ja in Amerika heiraten und haben uns gezielt die Menschen ausgesucht, die wir an unserer Seite haben wollen.“

Quelle: instagram.com

Millionen TV-Zuschauer erwartet

Die ersten kleinen Planungen würden bereits laufen, aber: “es dauert noch ein bisschen.” Bei Amerika denkt man natürlich sofort an Las Vegas. Doch keine Angst: Wir werden es früh genug erfahren. Denn auch wenn vor Ort nur wenige Leute anwesend sein werden – vorm Fernseher können Millionen Fans die Zeremonie samt Ringtausch mitverfolgen. Denn nicht nur seine Laura begleitet den Wendler vor den Traualtar, sondern auch die Sender der RTL-Gruppe. Wäre ja gelacht, wenn Wendler & Laura dafür kein Honorar nehmen würden…