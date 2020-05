Michael Wendler macht die Catwalk-Challenge

Während seine liebste Laura lieber eine Hängematte entspannt und sich von der Teilnahme bei „Let’s Dance“ erholt, hat Michael Wendler am Strand etwas ganz anderes vor: Er will (s)eine TikTok-Karriere starten!

Nachdem sich am Mittwoch schon Dieter Bohlen auf der Videoplattform zeigte, hat sich nun auch der Wendler auf TikTok angemeldet und beweist gleich seinen Sinn für Humor.

Michael als Model?

In seinem ersten Video wollte der „Egal“-Interpret seinen Followern gleich mal zeigen, dass er auf dem neuesten Stand ist, was die TikTok-Trends angeht und wagte sich an die Catwalk-Challenge. Bei der geht es darum, zu zeigen, wie gut man als Model durchgehen kann. Nach anfänglichen Stolpereien und schlampiger Körperhaltung, entpuppt sich die Person als Runway-Profi und legt den perfekten Walk im Takt zur Musik hin.

Michael Wendler (47) nimmt sich in seinem ersten offiziellen Tik Tok-Post selbst auf die Schippe und stolpert durch den Sand, bevor er dann einen nicht ganz so laufstegtauglichen Walk ablegt. Diesen aber immerhin mit viel Selbstbewusstsein. Nicht schlecht, Herr Wendler! Angeblich sei der Exmann von Claudia Norberg (49) aber „nicht betrunken“, wie er selbst dazu schrieb.

Der Account des 47-Jährigen hat derzeit „nur“ 10.300 Abonnenten und ist bislang noch nicht verifiziert. Auch Laura Müller’s Account hat noch keinen blauen Haken hinter dem Namen. Doch Töchterchen Adeline (18), die weitaus mehr eigene Videos hochgeladen hat, folgt den beiden, was den Profilen schon einen gewissen Grad an Glaubwürdigkeit verleiht. Der Wendler, wenn er es denn ist, folgt übrigens genau drei Personen: Laura, Adeline und überraschenderweise dem amerikanischen Schauspieler Will Smith.

Bisher machten bei dem Trend schon mehr als 1,5 Mio. Menschen mit. Unter anderem traute sich auch Ex-GNTM-Teilnehmerin Maribel während des Finales diese Challenge zu.

Und natürlich hat auch Jason Derulo Zeit gefunden, den Trend auf seine eigene Art zu interpretieren. Anstatt eines sexy Runway-Walks legt der Sänger einen einwandfreien Moonwalk hin. Nur leider landet er dabei direkt im Pool. Ups!