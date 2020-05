Michael Wendler und Claudia Norberg sind „endlich offiziell geschieden“

Es ist offiziell: Michael Wendler und Claudia Norberg sind geschiedene Leute. Das hat der Schlagersänger gerade per Insta-Story verkündet.

Darin heißt es: „Endlich geschieden! Das Scheidungsgericht in den USA hat am 13. Mai 2020 die Ehe zwischen mir und meiner Ex geschieden!“ Lange wird der 47-Jährige aber wohl nicht ledig sein, denn der Wendler plant bereits, seine Verlobte Laura Müller zu heiraten.

Nächste Hochzeit steht schon bevor

Bereits im Sommer soll es soweit sein. Wenn alles klappt und Corona dem Paar kein Strich durch die Rechnung macht, wollen sie sich dann in Las-Vegas das Ja-Wort geben.

Mit seiner Ex Claudia Norberg war er von 2009 an verheiratet, ehe die beiden Anfang 2019 die Scheidung eingereicht haben. Rund anderthalb Jahre später sind alle Papiere unterzeichnet. Michael und die 49-Jährige haben eine gemeinsame Tochter, namens Adeline (18).