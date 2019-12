Michael Wendlers Tochter Adeline über ihre ein Jahr ältere Stiefmutter

Die Tochter von Michael Wendler fühlt sich wie offenbar das fünfte Rad am Wagen. Der 47-jährige Schlagerstar wird nicht müde zu betonen, wie glücklich er in seiner Beziehung zur 19-jährigen Laura Müller ist.

Doch wie kommt die nur zwei Jahre jüngere Adeline Norberg mit der neuen Beziehung ihres Vaters klar? Zwar verstehe sie sich eigentlich gut mit Laura, verrät die 18-Jährige in der Sendung „Goodbye Deutschland“ bei VOX, manchmal fühle sie sich jedoch fehl am Platze.

Quelle: instagram.com

Der Wendler plant Nachwuchs mit Laura

So zum Beispiel auch als der Wendler mit seiner Freundin Cowboy-Stiefel für ein neues Musikvideo kaufen will und Adeline ungefragt mitschleppt. „Das sind auch so Sachen, wo ich mich dann einfach unnötig am Platz fühle, weil ich suche keine Stiefel, nur Laura und Papa. Da denk ich mir manchmal: Dann kann ich doch lieber zu Hause bleiben“. Manchmal stehe sie halt „zwischen den Stühlen.”

Derweil plant der Wendler bereits weiteren Nachwuchs. In ihrer Instagram-Story verriet Laura Müller dazu: „Ja, wir möchten in den nächsten Jahren eine Familie gründen.“ Der Musiker selbst weiß sogar schon, welches Geschlecht sein zweites Kind haben soll: „Ich hätte gerne noch einen Jungen. Also einen kleinen Wendler. Mega.”

Ob bald also wohl eine Mini-Version des Sängers rumläuft?