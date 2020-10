29.10.2020 21:00 Uhr

Michelle: Das ist der Grund für ihren völlig neuen Look!

Neuer Song – neuer Look. So lautet wohl die aktuelle Devise von Schlagerstar Michelle. Und so zeigt sich die Sängerin mal wieder von einer ganz anderen Seite…

Die Schlagersängerin Michelle (48) hat ihre neue Single „Anders ist gut“ auf den Markt gebracht und zeigt sich im dazu gehörigen Musikvideo mit langen dunklen Haaren und knappen Outfit auf einem Pferd am Strand. Michelles neues Musikvideo ist sexy und selbstbewusst, ihre Fans sind begeistert!

Michelle ist stolz auf sich

Im Interview mit der „Bild“ erzählt Michelle: „Ich bin wahnsinnig stolz darauf und glücklich darüber, endlich ein Werk geschaffen zu haben, welches mich zu hundert Prozent widerspiegelt, es zeigt wie ich bin, erzählt, was ich denke und meine Gefühle endlich hörbar macht. Durch die ständigen Parallelen zu meinem Leben ist „Anders ist gut“ das authentischste Album meiner Karriere,“ erklärt Michelle im Interview weiter.

Sie will zu 100 Prozent sie selbst sein

Michelle hat ihren Look komplett verändert. Anstatt blond trägt sie dunkelbraune Haare. Eine krasse Typveränderung für die Schlagersängerinnen. Im Interview mit der „Bild“ erklärt sie: „Mein Wunsch, mich selbst mehr einzubringen und die Künstlerin Michelle mit meinem Ich komplett auszufüllen, wurde bereits am Ende der Tour zu meinem letzten Album buchstäblich sichtbar.“ Es scheint, als sei Michelle total zufrieden mit ihrem neuen Ich.

Mehr zum Thema:

Prominente Unterstützung

Für das Album bekam sie Unterstützung von Rosenstolz-Musiker Peter Plate und Sarah-Connor-Produzent Ulf Sommer: „Ich freute mich sehr, dass sie meinem Wunsch entsprachen und es begann eine wundervolle gemeinsame Arbeit.“ Der Titel sei jetzt eine Art Hymne auf ihr Leben, so Michelle: „Anders zu sein war noch nie so sehr gestattet wie heute und wurde noch nie so laut und bunt gelebt. In der Unterschiedlichkeit aller steckt der größte Schatz unserer freien Gesellschaft – und dafür steht mein neues Album.“

Galerie

Das steckt hinter ihrer neuen Haarfarbe

Michelle ist nicht zum ersten Mal brünett, doch gerade jetzt fühlen sich die dunklen Haare besonders gut an. Die 48-Jährige liebt ihren neuen Look. „Tatsächlich ist die jetzige Haarfarbe meine natürliche, und das entspricht meinem Weg, back to the roots, zurück zur Natürlichkeit und Authentizität“, erklärt Michelle im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Diese Einstellung zeigt sich auch im Titel ihres neuen Albums „Anders Ist Gut“. „Das neue Album besitzt inhaltlich und musikalisch genau die Reife, die ich als Künstlerin, Mutter und Frau heute besitze und spiegelt mich somit zu 100 Prozent wider, das ist besonders“, so die 48-Jährige.

(kut/bang)