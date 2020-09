24.09.2020 19:06 Uhr

Mike Heiter: „Seitdem ich alleine wohne, ist es chaotisch“

Mike Heiter ist seit kurzem Single und muss seinen Haushalt daher alleine bewältigen. Doch wie kommt der Influencer damit zurecht?

Mike Heiter und Elena Miras haben Mitte September ihre Trennung bekannt gegeben. Mittlerweile ist der Influencer ausgezogen zu sein. Für seinen Haushalt ist er von jetzt an also alleine verantwortlich. Doch offensichtlich muss der Frauenschwarm erst noch lernen, Ordnung zu halten, wie er gerade in seiner Insta-Story gezeigt hat.

Mike Heiter war es peinlich

Dort präsentierte der 28-Jährige die neusten Klamotten und machte Werbung für einen Online-Shop. Nicht zu übersehen war dabei allerdings die unaufgeräumte Kommode hinter Mike Heiter. „Beachtet bitte nicht das Chaos im Hintergrund. Seitdem ich alleine bin ist es etwas chaotisch“, gestand der Reality-Darsteller, dem die Unordnung sichtlich peinlich war.

Zu Besuch bei Elena

Zuletzt hat der Schönling seiner Ex Elena einen Besuch abgestattet, wie er ebenfalls in seiner Insta-Story gezeigt hat. „Ich bin hier gerade in Zürich bei Elena und Aylen…wir gucken, wie wir das in Zukunft regeln“, so der Influencer. Das zweijährige Mädchen wird die beiden in der Tat immer miteinander verbinden.

Mehr zum Thema:

Elena und Mike werden Freunde bleiben

Aus diesem Grund herrscht zwischen Elena und Mike auch kein böses Blut und schon bei der Trennung haben die beiden klargestellt, dass sie immer für die Kleine da sein werden. In diesem Zuge haben die beiden zudem verkündet: „Auch werden wir eine respektvolle und zugleich freundschaftliche Beziehung zueinander pflegen. Des Weiteren danken wir euch für den ständigen Support und bitten um Verständnis in dieser Zeit!“

Galerie

Hier haben sie sich kennengelernt

Immerhin waren sie und der 28-Jährige auch rund drei Jahre lang ein Paar, nachdem sie sich 2017 bei „Love Island“ kennengelernt haben. Im vergangenen Jahr haben Elena Miras und Mike Heiter die Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ gewonnen. Zuletzt haben die Fernsehstars eine gemeinsame Single herausgebracht und in „Anker“ über ihre Liebe gesungen. Als der Song veröffentlicht wurde, stand aber wohl schon fest, dass die beiden in Zukunft getrennte Wege gehen werden.