Mike Singer hat Probleme mit seinem Ausweis

Mike Singer gehört derzeit zu den angesagtesten Sängern Deutschlands. Zumindest scheint die jüngere Generation voll auf den Musiker abzufahren. Doch trotz seiner Prominenz muss der 20-Jährige wohl noch hier und da seinen Ausweis vorzeigen. Und das obwohl Mike mittlerweile rund 1,4 Millionen Instagram-Follower hat.

Milchbubi

Auf einem TikTok-Video hat der 20-Jährige Teeniestar gerade erzählt, dass er zuletzt in einer Bar war und dabei kontrolliert wurde, ob er bereits volljährig ist. „Leute es ist immer das Gleiche. Letztens hat mich der Kellner gefragt, ob das der Ausweis von meinem kleinen Bruder ist“, so Mike in dem Clip.

„Darauf seh ich echt aus wie ein Neunjähriger.“ Zugegebenermaßen hat er damit nicht ganz unrecht. Auf dem Bild sieht der Künstler tatsächlich wie ein Milchbubi aus. Vielleicht sollte der Mädchenschwarm demnächst einfach mal neue Passfotos machen lassen.