Mike Singer schockiert seine Fans: Ist das sein emotionaler Abschied?

Mike Singer ist derzeit wohl der angesagteste Teenie-Schwarm Deutschlands. Doch am 27. April hat der Sänger seine Fans mächtig schockiert, in dem er all seine Bilder auf Instagram gelöscht hat und sich stattdessen bei seinen Anhängern für alles bedankte. Was wollte der 20-Jährige damit wohl andeuten?

Das Insta-Profil des Popstars ist wie leer gefegt. Anstatt heißer Selfies gibt es für die rund 1,4 Millionen Follower nur noch ein emotionales Video zu sehen, das aus Aufnahmen von Begegnungen mit Fans sowie aus einem Zusammenschnitt von Konzerten besteht. Zudem werden dazwischen Fotos von Anhängern eingeblendet, die ein Schild mit der Aufschrift „Danke“ in der Hand halten.

Singer bei „The Masked Singer“?

Klingt ganz danach, als würde sich Mike verabschieden wollen. Entsprechend besorgt haben sich auch die Nutzer zu dem Beitrag geäußert. „Das darf jetzt nicht sein. Hörst du auf?“, wollte zum Beispiel einer wissen.

„Ich heule gerade. Ernsthaft, das kannst Du nicht machen“, schreib ein anderer Follower. Bleibt zu hoffen, dass Mike Singer seinen Fans bald verrät, was hinter der Botschaft steckt.

Derzeit wird übrigens gemunkelt, dass der 20-Jährige in der TV-Show „The Masked Singer“ teilnimmt. Zahlreiche Zuschauer vermuten ihn unter dem „Wuschel“-Kostüm.