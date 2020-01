Miley Cyrus nimmt Patentante Dolly zum 74. auf die Schippe

Miley Cyrus feierte den 74. Geburtstag ihrer Patentante, Countrylegende Dolly Parton auf die etwas andere Art. Die Sängerin postete ein Video, auf dem sie sich verkleidete wie die Country-Ikone.

„Happy Birthday Tante Dolly“, schrieb der Popstar zu dem Insta-Video. Auf dem Clip ist die 27-Jährige in einem traditionellen Kleid zu sehen, das vom Stil her auch aus einem Western-Film stammen könnte – ganz Getreu dem Genre von Dolly eben. Das gute Stück trug das Geburtstagskind einst selbst in einer US-amerikanischen Musik-Show.

Hier wackelt sie mit den Brüsten

Zudem trägt die „Wrecking Ball“-Interpretin eine blonde Perücke, wodurch sie der 74-Jährigen Musik-Legende optisch ähnelte. Mit spitzen Lippen trägt sie sich darin Lipgloss auf und wackelt im nächsten Video anzüglich mit den Brüsten.

Mit der Aktion bewies die „Hannah Montana„-Darstellerin mal wieder, dass sie eine Menge Humor besitzt. Bei den Followern kam der Beitrag jedenfalls ausgesprochen gut an und auch Parton dürfte darüber lachen können – auch wenn sie sich bisher noch nicht zu dem Video äußerte.

Quelle: instagram.com

Das ist Dolly Parton

Neben ihrer Karriere als Country-Sängerin wurde die Blondine vor allem durch ihre zahlreichen Schönheits-Operationen bekannt. Die Künstlerin steht offen dazu, dass sie seit ihrem 22. Lebensjahr rund 600.000 US-Dollar für ihre Besuche beim Beauty-Doc investiert hat. Um den Anzeichen der Alterung entgegen zu wirken, legt sich die US-Amerikanerin auch noch heute unters Messer.