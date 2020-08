16.08.2020 08:43 Uhr

Miley Cyrus: So stellt sie sich ihren Traummann vor

Ist Miley Cyrus schon wieder auf Partnersuche? Die Sängerin sprach jetzt darüber, wie und wo sie glaubt ihren zukünftigen Partner kennenzulernen.

On To The Next One – getreu diesem Motto scheint das Dating-Leben von Miley Cyrus (27) zu laufen. Die Sängerin blieb nie lange Single. Seit ihren Teenager-Jahren führte der ehemalige Disney-Star mehr oder weniger immer eine Beziehung.

Diese Woche bestätigte der Superstar, dass ihre Romanze mit Cody Simpson (23) nach zehn Monaten ein Ende gefunden hat. Wie es scheint, plant Miley Cyrus aber keine lange Zeit als Single. Sie weiß schon jetzt, wo sie einen neuen Mann kennenlernen könnte.

Hauptsache er isst kein Fast-Food

Bei ihrem Auftritt beim Barstool Sports Podcast „Call Her Daddy“ wurde sie gefragt, welche Eigenschaften ihr zukünftiger Partner mitbringen sollte. Sie sagte:

„Einer der Dinge, die für mich in einer Beziehung wichtig sind, ist, dass ich Menschen mag, die sich um sich selbst kümmern. Ich denke, die Art und Weise, wie jemand sich selbst behandelt, ist ein Spiegelbild der Art und Weise, wie er oder sie dich behandeln wird. Ich stehe außerdem total auf gesundes, cleanes Essen. Ich weiß von daher, dass der Ort, an dem ich meinen nächsten Partner treffen würde, kein Burger King sein wird. Wenn einem gesundes Essen und Selbstversorgung wichtig sind, dann muss man sich in Gemeinden umsehen, in denen diese Menschen zusammenkommen.“

Keine Lust auf mehr auf Sex, Drugs und Rock´n´Roll

Miley Cyrus sucht also einen Menschen für schöne, gemeinsame Stunden auf dem Bio-Hof. Das Partyleben von Los Angeles scheint sie absolut gar nicht mehr zu interessieren. Das ist sehr nachvollziehbar, denn die Sängerin verzichtet seit einigen Monaten komplett auf Alkohol und Drogen.

„Ich schaue mir nicht mehr auf AA-Treffen um. Ich will aktuell niemanden auf seinem Weg aus der Sucht zur Seite stehen. Denn ich muss mich um mich selbst kümmern. Und es ist ganz klar, dass man als jemand, der einen nüchternen Lebensstil führt, nicht in den Club geht, um den nächsten Partner zu suchen“, sagte sie im Interview.

Miley Cyrus will mehr Kontrolle über ihr Leben

Es klingt insgesamt so, als würde Miley Cyrus in Zukunft ganz gezielt in der Frage vorgehen wollen, welche Menschen sie an ihrem Leben teilhaben lässt.

Sie fuhr fort: „Man muss eine Umgebung suchen, die persönliche Erfolge verspricht. Sonst macht es immer weiter den Anschein, als würde man ständig die falschen Leute treffen. Es ist, als könnte man wirklich die Art von Menschen kontrollieren, die in dein Leben hinein- und herausströmen werden, Man kann sich quasi ein Filtersystem schaffen. Also habe ich mein Leben danach gefiltert, was ich akzeptieren werde und was nicht.“

Endlich mal länger Single?

Wir fragen uns, ob die Sängerin mit ihren Ende 20 jetzt endlich mal für eine längere Zeit das Single-Leben genießt? Vielleicht sind ein, zwei Jahre alleine, ohne Kompromisse und ohne Ablenkungen genau das, was sie jetzt braucht.

Die kommenden Monate wird sich die Sängerin wahrscheinlich wieder verstärkt auf ihrer Karriere konzentrieren. Diese Woche erschien ihre neue Single „Midnight Sky“. Der Track überzeugt mit einem coolen Synth-Pop.Sound. Die Musikerin ließ zwar noch nichts zu einem neuen Album verlauten, aber wir machen uns große Hoffnungen. Ihr letztes Album „Younger Now“ liegt immerhin schon drei Jahre zurück.