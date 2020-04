Mirja Du Mont (44) hat ihre Ausbildung endlich beendet

Mirja Du Mont hat sich zur Visagistin ausbilden lassen. Die 44-Jährige musste vor nicht allzu langer Zeit den Tod ihrer besten Freundin verkraften und ist deswegen viel zum Nachdenken gekommen. Deshalb hat sie sich nun auch beruflich weitergebildet.

Auf Instagram postete Mirja du Mont nun stolz, dass sie eine Ausbildung zur Visagistin abgelegt und mit Bestnoten beendet hat. Ihr Ziel sei es gewesen, sich selbst herauszufordern. Schon kürzlich hatte sie angekündigt, einiges in ihrem Leben geändert zu haben und ein wenig anders darauf zu schauen. Von falschen Freunden hat sie sich beispielsweise verabschiedet.

Quelle: instagram.com

Sie wollte ihr Leben verändern

Im Interview mit RTL verriet die Ex von Sky du Mont nun, wie sie den Wendepunkt in ihrem Leben erlebte, an dem sie viele grundlegende Änderungen vornahm. „Ab 40 kommt ein Scheidepunkt im Leben, wo man denkt: ‚Was ist jetzt wirklich wichtig?‘ Ich habe ein schweres Jahr gehabt, meine Freundin ist gestorben.“ In diesen Momenten merke man einfach, wie schnell das eigene Leben und das seiner Liebsten vorbei sein kann. „Ich mag gar nicht darüber nachdenken, wie es ist, wenn meine Eltern nicht mehr sind“, offenbart die sonst so fröhliche Blondine.

Gegen diese dunklen Gedanken kämpft sie aber an. „Ich habe mir psychologische Hilfe geholt, als es mir so schlecht ging, weil ich da in ein Loch gefallen bin und mit Angststörungen und so zu kämpfen hatte. Ich bin Freunde losgeworden, die sich nicht bei mir gemeldet haben, als es mir so schlecht ging“, erklärte sie. (Bang)