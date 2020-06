„Modern Family“: Sofia Vergara wird von Sohn Manolo überrascht

Sofia Vergara und ihr Ehemann Joe Manganiello wurden von ihrem Sohn mit einem "Dinner-Date zu ihrem Hochzeitstag" überrascht.

Die „Modern Family„-Darstellerin und ihr Ehemann sind bereits seit sechs Jahren ein Paar und feierten den besonderen Tag mit einem romantischen Dinner, das für sie von ihrem Sohn Manolo (27) vorbereitet wurde.

Die Schauspielerin hat auf ihrem Instagram-Account ein Foto von sich und Joe geteilt und dazu geschrieben: „Danke Moe und an alle anderen, die unser Überraschungsdinner zu unserem Hochzeitstag in der Quarantäne vorbereitet haben.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sofia Vergara (@sofiavergara) am Jun 14, 2020 um 8:43 PDT

So kamen sie während des Lockdowns zurecht

In weiteren Postings wünschten sich die 47-jährige Darstellerin und ihr Ehemann gegenseitig alles Gute zu ihrem Ehrentag. In einem Gespräch mit „People“ sprach die Brünette vor kurzem darüber, wie sie mit ihrem Liebsten in der Zeit der Corona-Quarantäne wegen des Lockdowns zurechtkam: „Wir haben das eigentlich sehr gut hinbekommen.“

„Es ist so, als ob wir uns gegenseitig nicht zu sehr auf die Pelle gerückt sind. Wir können uns da eigentlich nicht beschweren. Wir bleiben alle zu Hause.“