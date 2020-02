Nadja Abd el Farrag hat sich entschieden: „Ein neuer Look muss her“

Nadja Abd el Farrag arbeitet daran ein neues Leben auf die Beine zu stellen. Im niedersächsischen Dorf Dangast wo sie mittlerweile lebt, hat sie eine Ausbildung zur Wellness-Masseurin begonnen. Doch die 54-Jährige möchte offenbar noch mehr verändern und sich deswegen einen neuen Look verpassen lassen.

Der Termin dafür steht schon fest, denn wie die Ex von Dieter Bohlen via Facebook verkündete, soll es schon am 9. März soweit sein. „Ich habe mich entschieden. Ein neuer Look muss her“, heißt es in dem Beitrag. Schon 2011 versuchte es die Dieter-Bohlen-Ex ohne Perücke – mit ihrem eigenem Haar. Und das sah toll aus!

Quelle: instagram.com

Die einzig wahre Naddel

Zudem nutzte ‚Naddel‘ die Gelegenheit klar zu stellen, dass allein der Instagram-Account mit dem umständlichen Namen „nadja_abd_el_farrag_ich_nadja“ von ihr betrieben wird. „Alle anderen sind Fake“, so Nadja. Ob die auf diesem dann auch ihre neue Frise zeigen wird? Wollen wir’s hoffen.

