Nadja Abd el Farrag äußert sich zum Streit mit Ex-Managerin

Die letzten Wochen war es sehr ruhig um Nadja Abd el Farrag geworden. Normalerweise postete sie auf Facebook und Instagram regelmäßige Updates aus ihrem neuen Leben in Dangast.

Denn Nadja Abd El Farrag war Mithilfe ihrer Freundin Marion nach Dangast in Niedersachsen gezogen, hat dort eine Wohnung gefunden und ging erstmals einer geregelten Arbeit nach.

Nadja hat mit Cybermobbing zu kämpfen

Jetzt postete Nadja ein Bild auf Instagram auf dem stand: „Achtung, der Insta-Account @nadja_abd_el_farrag_ich_nadja und die dazugehörige Facebook-Seite werden seit mehreren Tagen nicht mehr von mir geführt. Alle getroffenen Aussagen kommen von einer dritten Person.“

Unter das Bild schrieb sie: „Bitte meldet den alten Account und helft, Cybermobbing & Cyberkriminalita?t keinerlei Plattform zu bieten.“

Was war passiert?

Der Facebook- und Instagram-Account werden momentan von Naddels ehemaliger Freundin Marion geführt. Es scheint so, als gab es Streit zwischen den beiden Frauen.

Bereits vor einigen Tagen wurde ein offener Brief auf Nadjas altem Instagram-Profil gepostet, zu dem Marion anscheinend die Zugangsdaten besitzt. Dort hieß es, dass sie Mitleid mit Naddel hatte, als sie sie damals ohne Wohnung und Job kennenlernte.

Marion schreibt: „Du solltest einfach nur eine Chance haben, nochmal das Ruder rumzureißen, nochmal ein bisschen Leben aufzubauen, dass die die Möglichkeit gibt, in Würde zu altern.“

Nadja bedankte sich nicht

Doch Abd el Farrags Retterin bemerkte dann schnell, dass von der einstigen Bohlen Ex kein Dank entgegen kam: „Für all meine Mühe hast du nicht Danke gesagt, ich hatte es auch nicht erwartet. Nach und nach habe ich verstanden, wie du andere für dich einspannst, hohe Erwartungen an andere hast aber selbst nicht viel bringst.“

Marion behauptet, dass Nadja bösartig ihr gegenüber war: „Schnell hast du auch über die Menschen in Dangast, deinem neuen Unterschlupf hergezogen, bis du auch mich seit wenigen Wochen geradezu bösartig grundlos gemobbt hast. Da erst habe ich verstanden, du bist kein Opfer. Du bist Täterin und bist höchstens das Opfer deiner eigenen Defizite.“

Wer sagt die Wahrheit?

Mittlerweile hat Nadja einen neuen Instagram-Account und postet wieder fröhlich Bilder aus Dangast mit ihrer Hündin Lilly. Sowohl Nadja, als auch Marion werden sich gegenseitig Mobbing vor.

Wer hier die Wahrheit sagt, das wissen wohl nur die beiden selbst…