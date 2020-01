Nadja Abd el Farrag feierte nüchtern ins neue Jahr

Nadja Abd el Farrag (54) möchte in diesem Jahr richtig durchstarten und hat ja auch einen neuen Job und eine neue Bleibe gefunden. Darüber freut sich die Ex von Dieter Bohlen riesig, schließlich lief es in den letzten Jahren nicht ganz so optimal bei ihr.

Keine Jobs, keine Wohnung und Alkoholprobleme bestimmten ihr Leben. Das gehört nun der Vergangenheit an. Auf Facebook meldete sich Nadja Abd el Farrag zu Wort: „Ich möchte ganz kurz nur noch etwas mitteilen und loswerden…. Ich bin sehr glücklich hier in Dangast und meine Beraterin/Freundin hat mir sehr geholfen.“

Dann betonte Naddel noch ausdrücklich: „Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr ….. und ….ich trinke keinen Alkohol.“ Schon seit mehreren Monaten soll die Fernsehpersönlichkeit keinen Tropfen Alkohol mehr anrühren, auch nicht an solch besonderen Tagen.

Sie motzt

Ein Grund sich zu ärgern hat Naddel trotzdem, denn ihr ehemaliger Manager Burkhardt Stoelck und ihre ehemalige Arbeitgeberin, Besitzerin von „Krümels Stadl“ Marion Pfaff äußerten sich in den letzten Tagen negativ über die 54-jährige und ihre neue Beraterin Marion Ellendorff.

Dazu hat Nadja auch klare Worte: „Ich habe eine Wohnung und einen Job, das habe ich ihr zu verdanken, was andere (zwei Personen) nicht geschafft haben, eben „das Rundumpaket“ was mir wichtig war, was die behaupten sind reine Unwahrheiten und ein „no go“! Glaubt nicht was in der Presse über mich und meine Beraterin zu lesen ist, diese „zwei“ Personen lügen, ich wurde dazu auch nicht befragt und es sind alles Unwahrheiten.“