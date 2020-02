Nadja Abd el Farrag: Hier massiert sie einen Kunden

Nadja Abd el Farrag (54) hatte es bereits vor einigen Wochen angekündigt, sie wolle zukünftig auch Massagen anbieten. Die Malle-Sängerin hat nämlich einen neuen Job, in einer Ferienhausanlage im friesländischen Dangast arbeitet sie als Hausdame.

Aber auch im nahgelegenen Kosmetiksalon möchte Nadja Abd el Farrag tätig werden und hat dort bereits als Empfangsdame gejobbt. Doch sie sagte bereits vor einigen Wochen: „Step by Step die ganzen Produkte zeigen und auch die Behandlungen, ich werde bestimmt auch am Anfang dabei sein. Massage eben halt auch“, so die 54-jährige gegenüber RTL.

„Es geht mir so gut“

Jetzt ist es soweit, die sympathische TV-Darstellerin darf ran an den Kunden. Einige Bilder in Aktion postete sie bei Facebook und schrieb: „Heute ist mal wieder die Massage dran, es ist einfach klasse!“ Strahlend bearbeitet sie die Rückenpartie eines Kunden.

Ein Follower schreibt: „Siehst gut aus, der Kittel steht dir, und das scheint dir wirklich Spaß zu machen, toi toi toi weiterhin bleib dran liebe Nadja.“ Ein anderer schreibt: „Liebe Nadja, nach so viel Schei…. im Leben, muss man ja auch einmal Glück haben. Ich freu mich, dass es Dir gut geht.“

Nadja bestätigt das in den Kommentaren und antwortet: „Es geht mir so gut….natürlich hatte ich auch nicht gute Berater um mich herum die letzten Jahre, aber ich bin angekommen und ich bin motiviert, dass es bergauf geht. Danke Dir.“

