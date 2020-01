Nadja Abd el Farrag: „Ich habe die letzten 3 Monate nichts verdient“

Bei Nadja Abd El Farrag geht es bergauf. Nach Jahren voller Skandale möchte die 54-jährige endlich ihr Leben umkrempeln. Dafür bekam sie Hilfe von einer Freundin, die ihr eine neue Wohnung und sogar einen Job verschafft hat.

Nadja Abd el Farrag wohnt jetzt in Dangast in Niedersachsen und ist dort als „Hausdame Nummer 1“, tätig, wie sie gegenüber RTL verriet. Sie freut sich sehr über ihre neue Aufgabe, denn sie erklärt weiter: „Ich habe immer Jobs gehabt, die immer nur über eine kurze Zeit anhielten. Ich habe die letzten drei Monate nichts verdient und so langsam ist das Budget aufgebraucht.“

Quelle: instagram.com

Sie putzt und kontrolliert

In der Vergangenheit trat Nadja saisonal auf Mallorca auf, verdient sich durch kleinere Auftritte den ein oder anderen Euro dazu, eine dauerhafte Lösung war das nicht. Jetzt ist sie Hausdame für einige Ferienhäuser in Dangast. Über ihren Job erzählt sie: „Ich kontrolliere die fertigen Zimmer.“ Sie checkt sie auf Sauberkeit und Ordnung, aber sie legt auch selbst Hand an und putzt: „Wenn ich das mache, dann stelle ich mich überhaupt nicht an. Manche Zimmer, die hinterlassen das wie Sau, das finde ich unschön.“

Ihr Chef ist übrigens begeistert und findet, dass Naddel einen guten Job macht…