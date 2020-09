21.09.2020 11:49 Uhr

Nadja Abd el Farrag mega sexy: Fans sind hin und weg

Nadja Abd el Farrag erstrahlt im neuen Glanz. Seit wenigen Wochen hat die schöne Moderatorin eine neue Frisur und der neue Look kommt ausgesprochen gut bei ihren Fans an.

Vor kurzem gönnte sich Nadja Abd el Farrag einen Besuch beim Friseur. Die fleißige TV-Darstellerin hat sudanesische Wurzeln und daher auch dickes und naturkrauses Haar.

Friseurbesuch war nötig

In den letzten Jahrzehnten trug Naddel meist Extensions und Perücken, die allesamt eher schlecht als recht saßen. Diese Zeiten gehören ein Glück der Vergangenheit an.

Seit einigen Wochen setzt sie ausschließlich auf ihre Naturhaare, doch die benötigen natürlich regelmäßige Pflege, Styling und einen vernünftigen Schnitt. Deswegen suchte sie jetzt ihren Friseur des Vertrauens auf.

Nadja ist glücklich

Auf Instagram zeigt sie das Vorher- und Nachherergebnis und scheint mehr als zufrieden mit dem Ergebnis zu sein: „Da ging es den Haaren mal wieder an den Kragen! Mein Besuch bei @bymarceldeinfriseur war ein voller Erfolg!“

Und weiter: „Ich bin sooooo zufrieden und glücklich mit dem Ergebnis. Um einen Einblick ins Umstyling und auf den Vorher-Zustand zu bekommen, swiped nach rechts.“

Galerie

Fans schwärmen von Nadjas Look

Aber auch ihre Fans sind hin und weg von ihrem neuen Look und viele sind sich einig, so sexy sah Nadja schon lang nicht mehr aus. Das Umstyling hat ihr optisch auf jeden Fall gut getan.

Ein Fan kommentiert ein neues Bild: „Hallo Nadja, Du siehst wie immer super sexy aus“ und ein anderer stimmt dem zu: „Du schaust umwerfend aus Nadja.“

Neue Jobs

Mit dem neuen Look kann Nadja jetzt wieder voll durchstarten. Kurz vor Corona hat sie in neues Leben in Dangast begonnen und einen neuen beruflichen Weg eingeschlagen.

Sie arbeitete als Hausdame, Wellnessmasseurin, Model und neuerdings als Markenbotschafterin für den Jadebusen!

