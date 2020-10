01.10.2020 21:20 Uhr

Nadja Abd el Farrags Imagewandel: Früher Skandalnudel, heute Model

Wow, Nadja Abd el Farrag hat einen tollen Lebenswandel hingelegt. Sie hat einen super Werbedeal an Land gezogen und ist nun das Gesicht und Markenbotschafterin vom Friesenboden.

Der Bäcker Siegfried Petersen von der Bäckerei Käpt’n Flindt ist total happy mit Nadja Abd el Farrag, denn er suchte als Werbegesicht und Markenbotschafterin eine echte „Hamburger Deern“. Als gebürtige Hamburgerin ist Nadja also perfekt für den Job.

Mega-Deal

Naddel, die in den vergangenen Jahren eher durch Skandale in den Medien landete, hat in den letzten Monaten einen echten Wandel durchlebt. Man sieht ihr an, dass sie heute glücklich und gesund lebt.

Kein Wunder, dass ihr die Jobs nur so zufliegen. Mit ihrem Mega-Deal für den Friesenboden hat Nadja auf jeden Fall einen guten Fang gemacht, denn es handelt sich um eine große Kampagne.

Der Bäckermeister schwärmt

Bäcker Siegfried Petersen kommt aus dem Schwärmen kaum noch heraus und freut sich über die Zusammenarbeit mit der 55-jährigen, die sogar Plattdeutsch lernen musste. Gegenüber klatsch-tratsch.de sagt er:

„Nun ist diese Kampagne so aufgebaut, dass alle oder viele, Werbeaussagen in Angeliter Platt gehalten sind, eine Norddeutsche Sprache die im ganzen Norden unserer schönen Heimat zuhause ist. Deshalb sind Nadja und ich, mit unseren Charakteren, der konservative Bäckermeister und das Model täglich fleißig am üben. Nur bei den Proben liegen alle Beteiligten vor Lachen am Boden. Unser Texter meinte, dagegen ist Dinner for One eine Beerdigung.“

Umfangreiche Kampagne

Für ganze zwei Jahre wird Abd el Farrag als Markenbotschafterin fungieren. Darüber berichtet der Bäcker: „Nadja wird uns über zwei Jahre begleiten angefangen von einem Laden-Standy bis hin zu einem kleinem, bebildertem Rezeptheftchen, durch das sie führen wird, mit vielen Tips, was man alles für Torten mit unserem „Torten Baustein“ machen kann. Das Ziel dieser Kampagne ist es, den Menschen zu vermitteln, dass jeder, wirklich jeder in der Lage ist, eine schnelle, leckere Torte zu machen aus knusprigen Blätterteig. Ebenso ist es die einzige Alternative für Veganer eine Torte zu machen, ohne Ei und Triebmittel gebacken ein Genuss“, so Petersen.

„Sie ist ein umgänglicher Mensch“

Ihr altes Image hat Nadja somit endgültig abgeschüttelt und der Bäcker ist absolut begeistert von ihrer Freundlichkeit und Professionalität: „Überhaupt sind wir überglücklich sie ausgewählt zu haben, sie ist ein sehr umgänglicher Mensch und wir staunen jedesmal, wie herzlich sie mit ihren Fans umgeht, wenn sie irgendwo erkannt wird und um eine Foto gebeten wird.“