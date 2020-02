Nathalie Volk (23) und Frank Otto (62) haben doch nicht geheiratet!

Es war die Überraschung am Dienstag, als Nathalie Volk (23) auf Instagram drei romantische Bilder mit ihrem Verlobten Frank Otto (62) in festlicher Garderobe hochlud. Direkt regnete es unzählige Glückwünsche zur Hochzeit.

Nathalie Volk trug einen weißen Hosenanzug mit weiter Marlene-Hose, Frank Otto entschied sich für einen Frack in schwarz und eine graue Hose. Auf den Bildern küssen sie sich, halten Händchen und schmachten sich an, für alle war klar, das Paar, dass sich 2018 verlobt hatte, hat endlich geheiratet. Sah ja auch alles echt aus.

„Lasst euch überraschen“

Jetzt rudert der langhaarige Medienunternehmer aus Hamburg zurück und schreibt auf Facebook: „Die wunderschönen Bilder, die Nathalie heute gepostet hat, zeigen unsere Liebe. Gleichwohl möchte ich deutlich machen, dass wir nicht geheiratet haben. Lasst Euch weiter überraschen!“ Clickbaiting at his best!

Handelt es sich bei den Bildern lediglich um ein romantisches Fotoshooting? Nathalie äußerte sich bis jetzt nicht weiter zu den Bildern, ließ diese weiterhin unkommentiert und kassiert weitere unzählige Glückwünsche via Instagram. Vielleicht deckt das ungleiche Paar, das seit 2015 liiert ist, schon bald das Rätsel um die Bilder und die Hochzeit, die keine war, auf!