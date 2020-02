Nelly rastet in Casino völlig aus! Das Video

Von Rapper Nelly („Hot in here“) haben wir schon länger keinen neuen Hit mehr gehört – dafür allerdings so manche Negativschlagzeile. So machte der heute 45-Jährige von sich wegen angeblichen Schlägereien und sexuellen Übergriffen reden.

Nun kursiert ein neues Video von Nelly, das ihn jetzt extrem aufgebracht in einem Casino zeigt. Laut dem Nachrichtenportal „TMZ“ soll der Clip Samstag Morgen im Mohegan Sun Casino in Connecticut entstanden sein.

„Er spricht von seinen Eiern“

So wollen Augenzeugen beobachtet haben, wie der „Dilemma“-Rapper mit anderen Spielern in einen Streit geriet. Nelly soll dem unbekannten Personen vorgeworfen haben nicht zu Wissen, wie das Spiel funktioniere. Selbst der Croupier wurde unfreiwillig in die hitzige Diskussion einbezogen. Woraufhin das eine Wort Aas andere ergeben habe und man sich dann lauthals vor allen anwesenden Personen anschrie.

„Er spricht von seinen Eiern, nur weil ich sagte er könne nicht spielen“, hört man Nelly aufgebracht rufen. Worauf der Mitarbeiter – sichtlich vom Rapper eingeschüchtert – sagt „Ich habe nichts gehört.“

Woraufhin Nelly explodiert und eine Schimpftirade startet und sich vor dem Mitarbeiter aufbaut. Die Situation löst sich aber recht schnell wieder auf, nachdem die anderen Spieler den Tisch verlassen haben. Die Polizei wurde übrigens nicht gerufen.