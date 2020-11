27.11.2020 21:10 Uhr

Neuer Toyboy für Kourtney Kardashian?

Ist die Trockenphase bei Kourtney Kardashian endlich vorüber? Man munkelt, dass die älteste der Kardashian-Schwestern sich einen neuen Toyboy geangelt hat.

Lange, lange ist es her, seit man Kourtney Kardashian das letzte Mal in einer Liebelei mit einem Mann gesehen hat. Das Ende ihrer letzten Beziehung mit dem algerischen Model Younes Bendjima (27) liegt inzwischen über zwei Jahre in der Vergangenheit.

Wie es jetzt scheint, bändelt die dreifache Super-Mutter mit einem anderen Model und Ex-Lover wieder an – dem Male-Model und Schauspieler Luka Sabbat, der erst süße 22 Jahre alt ist. Ihren Instagram-Storys kann man entnehmen, dass die beiden aktuell erneut und ganz alleine Zeit miteinander verbringen.

Wer ist Luka Sabbat?

Luka Sabbat gehört zu den großen Namen in der Modeindustrie. Der gebürtige New Yorker modelte bereits für Labels wie Dolce & Gabbana, Yeezy und Tommy Hilfiger. Filmfreunde kennen ihn auch aus der Komödie „The Dead Don´t Die“ aus dem Jahr 2019.

Wie „E!News“ berichtete, dateten die Promis bereits im Sommer 2018 erstmals, brachen ihre kleine Liaison aber schnell wieder ab. Eine Quelle will dem Magazin verraten haben, dass „die Chemie zwischen Kourtney und Luka einfach stimmt. Sie haben sich nie aus den Augen verloren, es war aber auch nie eine ernste Sache.“

Damals hieß es noch, dass die Ich-Darstellerin nach dem Ehe-Aus mit Scott Disick (37) und Younes Bendjima erst einmal keine feste Beziehung suchen würde, sondern vor allem Spaß haben will.

Kourtney Kardashian ist mit 41 heißer denn je

Verübeln kann man ihr es auf keinen Fall. Insbesondere, weil Kourtney Kardashian mit ihren 41 Jahren attraktiver als jemals zuvor aussieht. Die kleine Ich-Darstellerin raubt der Männerwelt mit ihrem durchtrainiertem Körper, ihren Kurven und ihrer abgebrühten, erwachsenen Art den Atem.

Erst diese Woche postete sie ein Bild im knappen Bikini, bei dem ihren Usern die Spucke im Mund zusammenlief.

Nur noch Freunde Anfang 20?

Als etwas seltsam empfinden es allerdings viele ihrer Fans, dass der „Keeping Up With The Kardashians“-Star in den vergangenen Monaten etliche neue Freundschaften mit sehr jungen Menschen schloss. So verbrachte sie beispielsweise fast die gesamte Corona-Zeit mit ihrer neuen BFF Addison Rae (20), die 21 Jahre weniger auf dem Buckel hat als sie.

Man kommt nicht umhin sich zu fragen, ob die Ich-Darstellerin eine Art Midlife-Crisis durchlebt.

Galerie

Auch Scott Disick küsst wieder neu

Genau dasselbe fragt man sich auch bei ihrem Ex Scott Disick. Dessen Freundinnen werden nämlich immer jünger und jünger. Zuletzt sah man ihn Hand in Hand mit Promi-Sprössling Amelia Gray Hamlin, die Tochter der Hollywood-Stars Lisa Rinna (57) und Harry Hamlin (69). Die junge Frau ist mit 19 Jahre streng genommen noch im Teenager-Alter.

Vielleicht müssen Kourtney Kardashian und Scott Disick beide eine wilde Phase mit jungen Lovern durchleben, um am Ende wieder beieinander ankommen zu können.