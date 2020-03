Nick Jonas und Priyanka: Aufsatteln für ein romantisches Strand-Date

Nick Jonas und Priyanka Chopra mögen es romantisch! Die beiden Eheleute ließen sich für ein Date etwas ganz besonderes einfallen. Anstatt den Sonntag im Bett zu verbringen, organisierten die Turteltäubchen einen Ausflug an den Strand auf zwei Pferden.

Traumpaar-Alarm! Nick Jonas (27) und seine Frau Priyanka Chopra (37) scheinen wirklich perfekt füreinander. Der „Jonas Brother“ und seine Angebetete genossen am Sonntag einen Ausritt auf dem Pferd am kalifornischen Strand, wie man es sonst nur aus kitschigen Hollywood-Filmen kennt. Der Partnerlook mit passenden Cowboy-Hüten durfte dabei natürlich nicht fehlen.

Ein magischer Sonntag

Selbst auf Pferden ist das seit 2018 verheiratete Paar nicht voneinander zu trennen. Nebeneinander posierte der „What A Man Gotta Do“-Sänger und die „Baywatch“-Schauspielerin auf den vierbeinigen Gefährten bei bedeckten Wetter, dass den Spaß jedoch in keinster Weise aufzuhalten schien. In einer dunklen Fendi-Jacke und mit braunem Cowboy-Hut strahlte Priyanka ihren Ehemann Nick in schwarzer Daunenweste und weißem Hut an.

Auch nach mehr als einem Jahr Ehe scheinen sie zu wissen wie man die Magie am Leben erhält. Priyanka kommentierte den Instagram-Post mit „Magic“ (zu dt.: magisch) und auch ihr Partner fürs Leben schwärmte von seinem „Sonntag“ mit passendem Herz-Emoji. Schon mehr als 1,1 Mio. Menschen drückten in den ersten acht Stunden „Gefällt Mir“, während seinen Beitrag fast 850.000 Follower gut fanden. Solch eine romantische Geste scheint also noch keineswegs altmodisch zu sein.

Der Sänger genießt momentan eine kleine Auszeit, nachdem die „Happiness Begins“-Tour mit seiner Band, den „Jonas Brothers“ erst kürzlich endete. Im April gibt die Gruppe eine Reihe von Konzerten in Las Vegas. Priyanka ist dagegen mit den Dreharbeiten zu Matrix 4 beschäftigt.