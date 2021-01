02.01.2021 22:27 Uhr

Nicki Minaj zeigt erstmals ihren Wonneproppen!

Nicki Minaj läutete das neue Jahr auf Instagram fulminant mit ersten Bildern von ihrem Söhnchen ein. Und der ist wirklich zum Auffressen süß.

Ganze drei Monate nach der Geburt ihres kleines Sohnes entschloss sich Nicki Minaj (38) erstmals dazu auch das Gesicht ihres Kindes auf Instagram zu zeigen. Die Rapperin behielt jedoch noch ein entscheidendes Detail für sich.

Wie heißt er?

Sie verriet immer noch nicht, wie der kleine Mann denn jetzt eigentlich heißt. In der Caption ihres Posts adressierte sie ihn mit „Papa Bear“. Dabei handelt es sich aber wahrscheinlich um seinen Spitznamen.

Aber man weiß ja nie! Schließlich heißt der Sohn von Liam Payne (27) und Cheryl Cole (37) tatsächlich Bear.

Seine Beinah-Name lautet …

Während Nicki Minaj den Namen ihres Kindes noch für sich behält, plapperte sie stattdessen aus, wie sie ihn beinahe genannt hätte. In ihrem Fan-Radio sagte sie: „Wisst ihr, wie er eigentlich heißen sollte? Vielleicht ändere ich den Namen auch noch, denn viele Leute finden ihn richtig gut. Ich wollte ihn zu Beginn Ninja nennen.“

Rap-Fans wissen natürlich, dass der Name Ninja einen Bezug zu Nicki selbst hat. Sie nannte sich in etlichen ihrer frühen Songs „Nicki, the Ninja“.

Hardcore-Elternzeit

Wir nehmen an, dass sich die Hip Hop-Ikone dann doch für einen klassischeren Namen entschieden hat. Aktuell scheint die polarisierende Musikerin ihr Leben als Mama sehr zu genießen. So sehr, dass sie trotz Millionen auf dem Konto auf eine Nanny verzichtet.

Auf Twitter gab sie zu, dass Thema bisher aufgeschoben zu haben: „Alle sagen mir das. LOL. Ich sollte mich wirklich darum kümmern. Es bleibt trotzdem eine schwierige Entscheidung.“

