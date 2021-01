03.01.2021 17:59 Uhr

Nico Santos verabschiedet sich von seinen Fans!

Nico Santos präsentiert einen Neujahrsvorsatz, den seine Fans nicht lieben werden. Er gönnt sich eine Social Media-Auszeit.

Nach einem fulminanten Jahr 2020 will es Nico Santos (27) 2021 ein wenig entspannter angehen lassen. Der beliebte „The Voice Of Germany„-Coach schockte seine 537 000 Follower auf Instagram mit einer extremen Nachricht. Er legt seinen Instagram-Kanal für unbestimmte Zeit auf Eis!

Social Media Pause

Auf Instagram schrieb der Star: „Hey Leute! Ich werde die nächste Zeit eine kleine Social Media Pause machen. “ Natürlich handelt es sich dabei nur um eine temporäre Auszeit. Der sympathische Sänger erklärte weiter, warum er sich eine Pause gönnen muss.

Drei Jahre Karriere-Marathon

Wie Nico Santos weiter sagte, waren die vergangenen drei Jahre großartig, aber auch sehr erschöpfend. Er resümierte: „Ich habe die letzten drei Jahre alles gegeben und es wird Zeit auch einmal richtig durch zu atmen.“

Genauso ging es vor ihm bereits anderen Stars. Auch diese vier Celebritys schalteten ihre Social Media-Accounts für einige Zeit stumm.

Kreative Pause

Die Insta-Ferien will der deutsche Star aber nicht mit Netflix-Serien verplempern. Er plant die kommenden Wochen und Monate als kreative Phase:

„Ab und zu werde ich natürlich mal hier reinschauen, aber hauptsächlich konzentriere ich mich jetzt auf mein drittes Album und werde ganz viel im Studio sein.“

Galerie

Weiter bei „The Voice“?

Allzu lang wird seine Pause sowieso nicht ausfallen. Denn falls Nico Santos seinen Coach-Job nicht an den Nagel hängen will, geht es im Sommer mit den Dreharbeiten zu „The Voice of Germany“ los.

Spätestens dann meldet sich der attraktive Star sicher wieder regelmäßig aus dem Backstage-Bereich der Show zurück.