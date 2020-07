Nikki Bella: Große Sorge um ihre Mutter

Nikki und Brie Bella wünschen sich, dass Fans für ihre Mutter beten. Die Zwillingsschwestern meldeten sich auf Instagram, um um spirituelle Unterstützung für Kathy Laurinaitis zu bitten, die am Dienstag (30. Juni) eine komplizierte Operation am Gehirn über sich ergehen lassen musste.

Auf ihrem Instagram-Account schrieb Brie: „Meine Mutter wird heute am Hirn operiert. Sie fanden heraus, dass sie keine Fazialislähmung hat, sondern eine Wucherung am Hirnstamm. Ich habe nicht geschlafen, da ich die ganze Nacht gebeten habe. Sie ist stark und ich weiß, dass all ihre Engel bei ihr sein werden. #BellaArmy – Sendet Mama Bella heute viele Gebete und Liebe. Ich liebe dich, Mama.“

Quelle: instagram.com

Und auch Nikki Bella schrieb in den sozialen Netzwerken: „Unsere Mama, unsere Gigi, unsere Gato wird heute am Hirn operiert. Ich bitte euch um viele Gebete, viel Licht und Liebe für sie.“

Zur gleichen Zeit schwanger

Derweil sprachen die Schwestern, die zur Zeit beide ein Baby erwarten, vor kurzem darüber, wie schön es ist, zur gleichen Zeit schwanger zu sein. In einem gemeinsamen YouTube-Video mit ihrer Schwester erklärte Nikki kürzlich, wie erschöpft beide seien:

„Wisst ihr, was ich daran liebe, gemeinsam mit meiner Schwester schwanger zu sein? Wir können einfach im Bett liegen und uns beschweren, dass wir so müde sind.“