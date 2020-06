Oli P.s Frau ist schwer krank: „Die letzten Tage waren hart“

Oli P.s Frau ist lebensbedrohlich erkrankt und liegt im Krankenhaus. Am 6. Juni wollten der 41-jährige und seine Pauline eigentlich in der ARD-Show „Schlagerlovestory.2020“ auftreten. Für die beiden wäre es das erste Duett überhaupt gewesen, doch daraus wurde nichts.

In der Sendung erklärte Moderator Florian Silbereisen die Situation folgendermaßen: „Zum Glück geht es Pauline mittlerweile ein bisschen besser. Leider ist sie noch nicht fit genug für einen großen Showauftritt.“

So ging es ihr die letzten Tage

„Deshalb singt Oli für seine Pauline und für alle Paare, die gerade eine schwierige Zeit durchstehen, das Lied, das die beiden so sehr verbindet: ‘Kleine Taschenlampe brenn‘.“

Nach seinem emotionalen Auftritt sagte Oli: „Ich habe vorhin gehört, dass es Pauline heute total gut geht, aber die letzten Tage waren relativ hart. Ich weiß, sie guckt gerade zu.“

Gegenüber der „Bild“-Zeitung hat der Musiker später verraten: „Pauline hat eine Krankheit, die sie seit zehn Jahren begleitet und sich verschlimmert hat. Wir wussten, dass wir irgendwann an einer Operation nicht vorbeikommen. Im März war es dann so weit und ich war mit Pauline zwei Wochen im Krankenhaus in Köln.“

Diagnose möchte er nicht verraten

Woran die 33-Jährige konkret erkrankt ist, wollte er aber nicht verraten: „Nach der OP dauert es ein Jahr, bis wir wirklich sicher sein können, dass Pauline geheilt ist. Bis dahin möchten wir das nicht nach außen tragen.“

„Sie hat die Operation gut überstanden und ist auf dem Weg der Besserung, aber eben noch nicht wieder bei 100 Prozent. Manchmal kann sie ein paar Stunden am Alltag teilnehmen und manchmal ist sie dazu noch zu schwach. Sie nimmt sich jetzt die Zeit, die sie braucht, um ganz gesund zu werden.“ (Bang/KT)