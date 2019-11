Oliver Pocher & Amira Aly: Das Baby ist da – ist es ein Junge?

Oliver Pocher (41) und Amira Aly (26) sind Eltern geworden. Schon seit Wochen schob die schöne Make-Up-Artistin eine riesige Babykugel vor sich her, die nur erahnen ließ, dass es bald soweit sein müsste, um den Geburtstermin hatten sie jedoch stets ein großes Geheimnis gemacht.

Heute war es dann soweit, das Baby ist auf der Welt. Mit einem Foto verkündete die frischgebackene Mama Amira Aly die süßen Babynews. Auf dem Bild halten sie und Oliver Pocher das kleine Händchen des Babys, dazu schrieb sie: „Hallo Welt.“

Quelle: instagram.com

„Der neue Pocher“

Oliver Pocher repostete das Foto und schrieb: „Das wichtigste VIP Bändchen der Welt ist verteilt… Der neue Pocher ist da…am 11.11. um 11:11…Humor hat er schon mal!“ Das Babygeschlecht hatten die beiden nicht verraten, doch erst kürzlich verplapperte sich Pocher, sprach von einem „er“.

Das Krankenhausbändchen ist hellblau, was ein Indiz dafür sein könnte, dass es sich tatsächlich um einen kleinen Jungen handeln könnten. Wie das frischgeborene Baby heißt haben die glücklichen Eltern noch nicht verraten. Allgemein ist der Comedian eher zurückhaltend, wenn es um seine Kinder geht. Er hat bereits drei Kinder mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden, von denen man auch keine Bilder in den sozialen Netzwerken findet.