Oliver Pocher: Amira geht ihm an die Gurgel

Ein neues Bild von Comedian Oliver Pocher mit seiner Frau Amira zeigt, wie sie ihn erdrosseln zu sein scheint. Was war da denn los?

Erst am 11. November 2019 begrüßten das Pocher-Paar das erste gemeinsame Baby, einen Sohn. Während Amira noch schwanger war, heirateten die beiden acht Tage später auf den Malediven. Doch bei ihnen sieht der Alltag nicht immer ganz so rosig aus.

Nun postete Amira Aly (27) ein Foto von ihrem Mann Oliver (41) und dem Kinderwagen ihres Sohnes. Dabei scheint sie, neben Oliver stehend, ihn anzuschreien und ihm mit beiden Händen um den Hals zu fassen, als wenn sie ihn erdrosseln möchte. Sein Gesicht ist dementsprechend geschockt. Der Text dazu gibt mehr Klarheit: „Seien wir mal ehrlich“, schreibt sie, „manchmal könnte man seinen Partner doch auch einfach nur an die Gurgel springen“. Geht es den beiden gut?

Quelle: instagram.com

Aus Spaß wird Ernst

Der Post ist eine bezahlte Werbung für eine Lebensversicherung und hat vermutlich keine echte Ehekrise zu bedeuten. Scheint also nur ein spaßiger Gag des Paares gewesen zu sein.

Bei dem Sohnemann verstehen die beiden jedoch keinen Spaß mehr. Oliver sagte in einem Interview mit RTL: „Ich finde einfach, alle die ihre Kinder in die Öffentlichkeit zerren und online stellen, relativ verwerflich“. Seine Privatsphäre zu schützen steht an erster Stelle. Der Name wurde ebenfalls noch nicht preisgegeben. Wir dürfen also in Zukunft auch kein Babyfoto erwarten, obwohl Model und Mama Amira nun in einer Inststory verlauten ließ, dass sie sehr vernarrt in ihren Sohn ist: „Aber zeigen möchte ich ihn nicht. Obwohl es oft sehr schwerfällt, weil er ein so unfassbar süßes Baby ist und jede Mutter natürlich das Bedürfnis verspürt, jeden daran teilhaben zu lassen.“. Wirklich sehr bedauerlich!

Amira Aly und Oliver Pocher sind seit über einem Jahr zusammen auf Events zu sehen. Es gab aber schon 2017 Gerüchte, dass sie beiden ein Paar sind. Oliver Pocher heiratete seine Amira am 19.10.2019 auf den Malediven. Oliver hat schon drei Kinder mit Exfrau Sandy Meyer-Wölden (36): Nayla, Elian und Emanuel. Die frischgebackenen Eltern leben zusammen in Köln.