Oliver und Amira Pocher: Tränen bei Baby Nr. 2

Oliver Pocher und Amira Pocher erwarten derzeit ihr zweites Kind. Dabei haben die beiden erst im vergangenen November ihr erstes Baby bekommen. Entsprechend emotional reagierte Amira auf den positiven Schwangerschaftstest.

Nach der Geburt hat die 27-Jährige keine Menstruation bekommen, sich deswegen zunächst aber keine Sorgen gemacht. Immerhin kann es nach der Entbindung mehrere Monate dauern, bis sich der Hormonhaushalt wieder eingependelt hat. Nachdem aber noch weitere Schwangerschafts-Symptome dazu gekommen sind, entschied sich die Schönheit dann doch dazu, einen Test zu haben.

Sie brach direkt in Tränen aus

Im Podcast „Die Pochers hier!„, haben die beiden zuletzt offen über diesen Moment gesprochen. „Du hast dir diesen Test geholt, bist hochgegangen, hast diesen Test gemacht – und ungefähr 1,5 Sekunden später haben ich und dein Bruder dich schluchzen gehört“, erinnerte sich der 42-Jährige.

„Darauf habe ich ihm gesagt:’Ich glaube, das Testergebnis brauchen wir nicht mehr abzuwarten. Dann haben wir dich weinend in der Badezimmer-Ecke gefunden“, so der Entertainer. Amira hat einen Bruder, mit dem sie gemeinsam am österreichischen Wörthersee aufgewachsen ist. Neben Oliver hat der also als erstes von den Baby-News erfahren.

Damit lag sie falsch

Als die beiden in das Badezimmer getreten sind entgegnete das Model unter Tränen: „„Jetzt habe ich zwei Kinder mit 27“, wie sie im Podcast weiter berichtet hat.

Olis Antwort: „Falsch! Wenn das Kind da ist, bist du schon 28.“ Amira Pocher feiert nämlich am 28. September ihren Geburtstag. Baby Nummer 2 wird dann wohl Ende des Jahres zur Welt kommen.

Sie haben sich auf Tinder kennengelernt

Amira und Oliver Pocher haben sich 2016 auf der Dating-App Tinder kennengelernt. Vergangenes Jahr haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben und ihr erstes Kind bekommen.