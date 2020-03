Olly Murs: Diese Diät steckt hinter seinem Abnehm-Erfolg

Olly Murs hat ordentlich abgespeckt. Vor kurzem präsentierte der Sänger seinen trainierten Body. Von seinem pummeligem Look ist dabei keine Spur mehr zu sehen. Doch wie hat ihm seine Freundin Amelia Tank bei der Diät geholfen?

Das hat der britische Popstar nun verraten. Immerhin dreht sich bei der Bodybuilderin, mit der er seit Juli 2019 zusammen ist, selbst alles um einen gesunden Lifestyle. Dieser hat offensichtlich auf den 35-Jährigen abgefärbt.

Quelle: instagram.com

So viel hat er gegessen

„Eines der großartigen Dinge an Amelia ist, dass sie sehr aktiv ist und viel im Fitnessstudio ist. Ohne dass sie es gesagt hat, hat es mich ermutigt, wieder dort hinzugehen“, schwärmte Olly gegenüber der Briten-Zeitung ‚The Sun‘.

„Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mein Essen liebe, aber ich musste mich ändern. Also bat ich die Frau um Hilfe und sie tat es“, erzählte er weiter. „Sie hat mich im Grunde dazu gebracht, mich sechs Wochen lang an eine strenge, schlanke Diät zu halten, drei Mahlzeiten am Tag, zwei Snacks, aber es hat wirklich Spaß gemacht sich darauf zu fokussieren.“

Quelle: instagram.com

Regelmäßiges Training

„Kein verarbeiteter Zucker und nur eine kleine Menge Kohlenhydrate pro Tag, während man fünfmal pro Woche eine Stunde lang trainiert“, erklärte er seinen Diät-Plan. Insgesamt 9 Kilo will er dabei verloren haben, wie er sagt. Während sich andere Männer in einer Beziehung gehen lassen, scheint bei dem Künstler also das Gegenteil der Fall zu sein.