Olly Murs: Ist seine Neue nur aus einem Grund bei ihm eingezogen?

Olly Murs ist überglücklich mit seiner Amelia. Der 35-Jährige ist nun schon seit letztem Sommer mit seiner Freundin Amelia Tank zusammen und könnte offenbar glücklicher nicht sein.

Er ist sich sicher, dass er in der hübschen Brünetten die Frau fürs Leben gefunden hat, nachdem er jahrelang auf der Suche nach seiner Mrs. Right war.

Quelle: instagram.com

„Er ist so glücklich“

Ein Insider, der dem Sänger nahestehen soll, verriet nun gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Er hatte mehrere Jahre lang keine seriöse Beziehung, bis dann Amelia auftauchte, weil er auf das richtige Mädchen gewartet hat. Jetzt hat er das Gefühl, dass er diese Frau gefunden hat. Er ist so glücklich und alles läuft wirklich ganz wunderbar.“

Das klingt schon einmal vielversprechend und aktuell verbringen die beiden außerdem auch eine Menge Zeit zusammen. Wegen der Corona-Pandemie hängen auch Olly und Amelia wie alle anderen im eigenen Zuhause fest, in diesem Fall in dem Zuhause des Musikers in Essex.

„Sie verbringen all ihre Zeit zusammen, deshalb war es nur natürlich, dass er sie gefragt hat, ob sie ganz einziehen will. Normalerweise sind sie beide sehr beschäftigt und es kann schwierig sein, Zeit zusammen zu verbringen. Aber jetzt gerade machen sie das beste aus der Zeit als Paar und lieben es von ganzem Herzen.“