Oprah Winfrey hat ihren Freund ins Gästehaus ausquartiert

Oprah Winfreys Partner ist wegen Corona ins Gästehaus gezogen. Die 66-Jährige hatte sich erst vor kurzem eine Lungenentzündung zugezogen und sich davon noch nicht zu 100 Prozent wieder erholt.

Da auch der heimtückische Corona-Virus die Lungen der Infizierten angreift, kann sie die fiese Krankheit gerade jetzt nun so gar nicht gebrauchen. Deshalb ist ihr Langzeitpartner Stedman Graham, der bis vor Kurzem noch auf Reisen war, nun ins Gästehaus umgezogen, um jegliche Ansteckungsrisiken im Keim zu ersticken.

Quelle: instagram.com

„Habe erst letzte Woche mit Antibiotika aufgehört“

In einem Live-Video auf Instagram verriet die Medien-Mogulin nun: „Stedman ist im Gästehaus. Wie ihr alle wisst, hatte ich Ende letzten Jahres eine Lungenentzündung und manchmal kann man noch immer die Rauheit in meiner Stimme hören. Ich habe erst letzte Woche mit den Antibiotika aufgehört.“

Ihr Partner hingegen war bis Ende letzter Woche noch unterwegs, hielt Vorträge und reiste in Flugzeugen, weshalb Oprah ihn nun kurzerhand ausquartiert hat.

„Er fragte ich, wie wir das machen wollen und ich erklärte ihm: ‚Du kommst nicht nach Hause und schläfst in meinem Bett. So läuft das nicht.‘ Soziale Distanz bedeutet nicht, dass du in jemandes Bett schlafen kannst, nachdem du gerade aus einem American Airlines-Flugzeug gestiegen bist.“