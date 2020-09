17.09.2020 15:39 Uhr

Palina „Spionski“ kauft sich regelmäßig Geheimagenten-Artikel

Palina Rojinski hat eine Schwäche für Spionage-Artikel. Das hat die Beauty gerade in der neuen Folge ihres Podcasts "Podinski" verraten.

Normalerweise hält Palina Rojinski ihr Privatleben konsequent unter Verschluss. Doch in ihrem Podcast „Podinski“ plaudert die Schauspielerin dann doch ab und an mal Details darüber aus, was sie abseits des Rampenlichts treibt. Dort begrüßt die Berlinerin in jeder Folge einen prominenten Gast, mit dem sie sich über Gott und die Welt unterhält. In der Folge vom 17. September hatte sie mit Rapperin Badmómzjay das Vergnügen.

Quelle: instagram.com

Palina Rojinski steht drauf

Im Gespräch mit der Künstlerin hat Palina verraten, dass sie eine Schwäche für Spionage-Artikel hat. „Ich stehe richtig auf Geheimagenten-Scheiß. Letztens habe ich mir einen Spionage-Spiegel gekauft. Der hat so einen komischen Winkel, mit dem kann man um die Ecke gucken, ob ein Verfolger kommt“, erklärte die „Nightlife„-Darstellerin.

Mehr zum Thema:

Fimmel für alles, was glitzert

Doch damit nicht genug. Die Beauty hat nämlich noch eine andere Schwäche: „Ich habe einen Schrank zu Hause, in dem nur Glitzersachen drin sind. Ich habe sogar Klebeband mit pinkfarbenem Glitzer.“ Palina Rojinski bewahrt sich wohl ihr inneres Kind. Sympathisch ist der Fimmel aber allemal. Nicht umsonst zählt die Schauspielerin derzeit zu den beliebtesten deutschen Promis.

Galerie

Dafür lieben sie die Fans

Allerdings wird Palina Rojinski nicht nur für ihre lockere Art, sondern auch wegen ihres Aussehens gefeiert. Insbesondere von ihren männlichen Fans. Zuletzt hat die Beauty zum Beispiel ein Foto hochgeladen, auf dem sie ein lässiges Sportoutfit getragen hat. Die Kommentare zu dem Post haben sich jedoch vor allem auf die weiblichen Rundungen der gebürtigen Russin bezogen.

Palina Rojinski hat einen Freund

Ein Fan hat ihr dabei den passenden Spitznamen „Prallinski“ verpasst. Zum Bedauern der Anhänger hat Palina aber seit längerer Zeit einen Freund. Die Beziehung hat sie aber bis Mitte 2020 geheim gehalten, wie die meisten Teile ihres Privatlebens eben.