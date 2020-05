Paloma Faith knutscht gern „heiße Typen“ bei Videodrehs

Paloma Faith genießt es, heiße Typen in ihren Musikvideos zu küssen. Die Sängerin nannte dies nun als Grund, warum sie es liebe, eine Künstlerin zu sein.

Dabei ist die Sängerin seit mehreren Jahren glücklich vergeben. Ihr Partner sei nach Anschauen der Videos auch oft eifersüchtig, so dass Paloma oft in Schwierigkeiten steckt.

Quelle: instagram.com

Leider darf sie nicht die Zunge benutzen

Gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung enthüllte die britische Sängerin Paloma Faith(30): „Ich habe nicht so oft Tänzer, aber wenn ich welche habe, dann finde ich sie richtig heiß. Und wenn ich Videos und so mit Typen drehe, finde ich den Mann immer heiß. Ich habe den besten Job, den es gibt, weil ich dabei heiße Typen knutschen darf. Das Problem dabei ist nur, dass man keine Zunge benutzen kann, weil es sonst intim wird.“

Die ‚Only Love Can Hurt Like This‘-Musikerin fügte hinzu: „Es ist echt super, dass das mein Partner hasst, ich dann aber sagen kann, ‚Schatz, das ist mein Job, du kannst mich nicht für etwas angreifen, das mein Job ist‘. Und dann meint er immer, ‚Aber es sah so echt aus‘, und ich beruhige ihn dann mit den Worten, ‚Nun, ich bin eine so großartige Schauspielerin, ich habe dabei gar nichts gefühlt.’“

Obwohl sie nichts gegen die Knutschereien für ihre Musikvideos hat, ist die ‚Mistakes‘-Sängerin glücklich mit Leyman liiert, mit dem sie im Jahr 2016 ihr erstes Kind bekam.