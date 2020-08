21.08.2020 20:00 Uhr

Pamela Reif: Fitness-Influencerin in sexy Unterwäsche

Pamela Reif ist es gewohnt, sich mit wenig Textil am Leib zu zeigen. Doch statt in knappen Sportklamotten, präsentiert sich die Fitness-Influencerin jetzt in sexy Unterwäsche. Rein beruflich – versteht sich.

Fitness-Influencerin Pamela Reif (24) kooperiert nämlich mit dem italienischen Lingerie-Label INTIMISSIMI. Das ist bekannt für super-sexy Dessous, kann aber auch anders. Und dank Pamela wissen wir jetzt: So sexy kann Sport-BH sein!

Pamela Reif präsentiert Sport-BH „Lara“

INTIMISSIMI ergänzt sein Sortiment nämlich mit dem sportlichen Triangel-BH „Lara“ aus Naturbaumwolle. Das Modell verspricht außergewöhnlich hohen Tragekomfort, besten Support und einen sportiven Look. Und wer wäre besser geeignet, den neuen Cotton Bra optimal in Szene zu setzen, als Star-Influencerin Pamela Reif.

Mit über 6 Millionen Followern auf Instagram zählt sie zu Deutschlands einflussreichsten Social-Media Gesichtern. Sie ist vor allem für ihre Fitness-Videos bekannt und damit die perfekte Besetzung, um den sportlichen Cotton-Bra auf ihrem erfolgreichen Instagram-Account vorzustellen.

Nicht die erste Mode-Kooperation für die Star-Influencerin

Übrigens ist Pamela kein Neuling in Sachen Modemachen. Sie hat bereits mit Puma und Hunkemöller zusammen gearbeitet. Darüber hinaus lancierte die schwedische Trendplattform NA-KD 2019 bereits die vierte Kooperation mit der Karlsruher Fitness-Influencerin: die Eco-Kollektion „NA-KD Reborn x Pamela Reif“. Bei dieser Kollektion haben Pamela besonders die Themen Slow-Fashion und textile Nachhaltigkeit interessiert. „Nachhaltig zu sein bedeutet für mich, keine Kleidung zu verschwenden, indem man sie nur einmal trägt und dann wegwirft. Daher habe ich eine sehr zeitlose Kollektion entworfen, die sich auf die Basics konzentriert“, kommentiert Reif die Zusammenarbeit.

Quelle: instagram.com

Pamela und „Lara“: Natürlichkeit, Funktionalität und Sportlichkeit

Genau wie beim realen Model, setzt INTIMISSIMI auch beim textilen Modell auf Natürlichkeit, Funktionalität und Sportlichkeit. Aus diesem Grund überzeugt der neue Cotton Bra „Lara“ mit schlichtem, sportivem Triangel-Design, hochwertigen Materialien und außergewöhnlichem Tragekomfort. Das Modell aus 84% Naturbaumwolle und 16% Elasthan hat nahtlose, doppellagige Cups aus angenehmem Baumwoll-Stretch. „Lara“ garantiert perfekten Halt, unterstützt jede Brust auf optimale Art und Weise und zaubert außerdem ein natürliches, wunderschönes Dekolleté – auch bei tieferen Ausschnitten.

Darüber hinaus können die Träger für einen sportlicheren Effekt mit einem kleinen Häkchen auf dem Rücken überkreuzt werden. So ist der bequeme Triangel-BH auch für leichte Sportarten wie Yoga und Pilates perfekt geeignet. Zusätzlich zur Baumwoll-Variante gibt es den BH alternativ auch aus Mikrofaser.

Welche Workouts von Pamela Reif sind die besten?

Bis sich Pamela selbst mit „Lara“ am Leib in ihren Youtube-Workouts zeigt, dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Unter den vielfältigen Trainings-Angeboten der Karlsruherin lassen sich übrigens wahre Favoriten der Community ausmachen. Das Spitzenreiter-Video von Pamela ist mit 39 Millionen Klicks eindeutig ihr „10 Min Sixpack Workout“, bei dem effektive Übungen eine geformte Körpermitte und stählende Bauchmuskel bewirken. Auf Platz zwei landet ihr „10 Min Booty Burn“-Video, das 35 Millionen Aufrufe verzeichnet und ein kurzes und intensives Training für Gazellen-Beine und Knack-Po bietet. Die Bronze-Medaille geht an das „20 Min Full Body Workout“ mit 33 Millionen Views. Und bitte nicht von Pamelas stahlharten Bauchmuskeln entmutigen lassen: Auch eine Fitness-Influencerin hat ab und zu mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Auf Instagram hat Pamela verraten, dass auch ihr der eigene Körper nicht immer gefällt!