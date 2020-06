Patricia Blanco: So sehen ihre Brüste nach der Operation aus

Vor rund zwei Jahren ließ Patricia Blanco die Brüste straffen, nachdem sie 60 Kilo abgenommen hatte. Doch dann begann erst das Drama: Nach der Operation stellte der Arzt fest, dass ihre Brustwarzen abgestorben waren.

Patricia Blancos Brustwarzen waren schwarz und konnten nicht mehr gerettet werden. Danach musste sie sich einer weiteren Operation unterziehen, damit die Ärzte das tote Gewebe entfernen konnten. Es folgten wochenlange Schmerzen und zwei klaffende, offene Wunden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Patricia Blanco Official (@patriciablancoofficial) am Jun 9, 2020 um 11:46 PDT